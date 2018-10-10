《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥指出，雖然上屆政府內部決定對電子煙採取
規管而不禁止，鑑於現時多個城市或國家已全面禁止電子煙，包括鄰近的新加坡，她表示決定明
確禁止電子煙，乃以社會利益及香港青年人的健康為首要考慮因素，。
林鄭月娥透露，曾與食衛局署長陳肇始商議，亦看了相關醫學文章了解電子煙，政府的目標
很清晰，為促進市民的健康，會盡快落實全面禁止電子煙。（ｋｔ）
10/10/2018 15:19
【施政報告】林鄭：以社會利益為先，明言全面禁電子煙
《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥指出，雖然上屆政府內部決定對電子煙採取
規管而不禁止，鑑於現時多個城市或國家已全面禁止電子煙，包括鄰近的新加坡，她表示決定明
確禁止電子煙，乃以社會利益及香港青年人的健康為首要考慮因素，。
林鄭月娥透露，曾與食衛局署長陳肇始商議，亦看了相關醫學文章了解電子煙，政府的目標
很清晰，為促進市民的健康，會盡快落實全面禁止電子煙。（ｋｔ）
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