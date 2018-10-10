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10/10/2018 15:07

【施政報告】林鄭不怕報告會「開大個頭」，強調政府有足夠儲備

　　《經濟通通訊社１０日專訊》有聲音指是次施政報告開支大增，外界擔心政府會否支出過大
，行政長官林鄭月娥表示，香港以往經濟良好，有足夠儲備，她揚言「用得其所儲會令香港經濟
再創高峰」，直言不怕會「洗大了」。
　　林鄭月娥指出近年香港ＧＤＰ持續上升，加上今年在港設立總部數量的海外公司增加了逾
５００多間，數據上振奮人心，未來更應積極發展。她認為政府若不願花費，對香港發展不是好
事。（ｋｔ）

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