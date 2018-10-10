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10/10/2018 14:55

【施政報告】林鄭：相信新房屋政策下市民會買得起供得起

　　《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥在記者會上表示，在新房屋政策下，相信市
民能「買得起、供得起」。她又指上任後，留意到房地產指數有輕微下跌，加上現時資助上限已
達香港家庭入息中位數５７０００元，相信難以再上調至７萬多元入息，因會對政府造成壓力。
（ｋｔ）

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