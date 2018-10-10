《經濟通通訊社１０日專訊》特首林鄭月娥在記者會上表示，今年的《施政報告》有關《基
本法》２３條立法的文字敘述確與去年不同，她意有所指地道：「過去一年發生過什麼事，相信
大家都清楚。」她表示政府不可當無事發生，亦會有所行動，所以今次在報告中強調，違反憲法
和《基本法》的事不會視若無睹，法例也不會備而不用。她又指，明白社會對此有熱烈的討論，
所以政府要找方法前行，但重申政府現今就２３條立法仍無時間表。（ｃｗ）
10/10/2018 14:54
【施政報告】林鄭重申２３條立法無時間表
《經濟通通訊社１０日專訊》特首林鄭月娥在記者會上表示，今年的《施政報告》有關《基
本法》２３條立法的文字敘述確與去年不同，她意有所指地道：「過去一年發生過什麼事，相信
大家都清楚。」她表示政府不可當無事發生，亦會有所行動，所以今次在報告中強調，違反憲法
和《基本法》的事不會視若無睹，法例也不會備而不用。她又指，明白社會對此有熱烈的討論，
所以政府要找方法前行，但重申政府現今就２３條立法仍無時間表。（ｃｗ）
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