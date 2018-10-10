《經濟通通訊社１０日專訊》特首林鄭月娥未待土地供應小組就「土地大辯論」的報告出爐
，便於《施政報告》提出填海，被問到是否忽略土供組的意見，林鄭月娥否認有關說法，強調非
常重視小組的意見，亦都很期待整體選項報告，但這與政府決定發展東大嶼並無衝突，因發展大
嶼山的歷史已是非常悠久，有關工作從來沒有停止，現時只是繼續進行發展大嶼山的工作而已。
（ｃｗ）
10/10/2018 14:51
【施政報告】林鄭：非常重視土供組的意見
《經濟通通訊社１０日專訊》特首林鄭月娥未待土地供應小組就「土地大辯論」的報告出爐
，便於《施政報告》提出填海，被問到是否忽略土供組的意見，林鄭月娥否認有關說法，強調非
常重視小組的意見，亦都很期待整體選項報告，但這與政府決定發展東大嶼並無衝突，因發展大
嶼山的歷史已是非常悠久，有關工作從來沒有停止，現時只是繼續進行發展大嶼山的工作而已。
（ｃｗ）
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