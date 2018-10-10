  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/10/2018 14:03

【施政迴響】工聯會：報告願景良好令人期待，將投贊成票

　　《經濟通通訊社１０日專訊》工聯會黃國健回應《施政報告》，表示對於是次施政報告態度
正面，重點在於如何落實，並指出會投贊成票。他又指施政報告較少提及全民退休保障及安老問
題，但香港是老年化社會，因此期待有政策啟示。另外他又指本港就業不難，但在職貧窮問題嚴
重，政府需關注此問題。
　　立法會議員麥美娟回應指，稱當中提及的土地儲備是正確的，亦有採納工聯會建議設立公私
合營委員會作監管，項目當中必要有建有一定比例公營房屋。但她表示政府需設立相應罰則，以
懲罰沒布遵守相關條例的發展商，建議政府要繼續考慮。另外，對於報告中提及本港中藥地位，
她表示值得支持，以指應撥一億予每區設立醫療設備、社康中心。
　　立法會議員郭偉強表示施政報告需要定為重建公屋時間表，減少公屋輪候時間。他指出報告
中提及整體增加房屋供應，但他認為需要調整房屋的公屋及居屋比例。在土地共享撥出的土地主
要起資助房屋而非公屋營，令香港市民在排隊輪候公屋時間長，生活水平下降。郭偉強又指房協
處理寬敞戶問題需加強改善，安排長者入住的細單位應設有安老設施，以及無障礙通道。
　　勞工界功能界別議員陸頌雄回應強積金對沖，表示政府不打算今屆立法會處理，或受制商界
壓力，但政府不應拖延至２０２４年實施，促政府儘快取消，至於政商界的事應由政府解決，時
間不應太長。同為勞工界功能界別議員的何啟明則表示贊同產假改為１４周，但政府應儘快覓地
設立公營街市，例如可在東浦、天水圍及洪水橋設立，打壓領展。對於《施政報告》將提出撥款
２０至２５億元協助業主進行維修工程，陸頌雄認為政府應與業界好好溝通，令龐大資金用得其
所。（ｋｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
香港政情10/10/2018
【施政報告】產假增至14星期上限3.7萬 代繳隧道費三年涉9.6億
香港政情10/10/2018
【施政報告】填海拓土地發展大嶼山 新地七成建公營屋
中國故事10/10/2018
《中國要聞》胡潤中國百富榜出爐 馬雲奪冠馬化騰身家縮水排第三
生財有道10/10/2018
港人為樓而生，張超雄60歲上車，供到80歲
剖析天下10/10/2018
「計時炸彈」意大利 再為歐盟添煩添憂
剖析天下10/10/2018
美墨加達成新貿易協定 華降關稅強化非美聯繫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN