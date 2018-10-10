【施政迴響】工聯會：報告願景良好令人期待，將投贊成票

《經濟通通訊社１０日專訊》工聯會黃國健回應《施政報告》，表示對於是次施政報告態度

正面，重點在於如何落實，並指出會投贊成票。他又指施政報告較少提及全民退休保障及安老問

題，但香港是老年化社會，因此期待有政策啟示。另外他又指本港就業不難，但在職貧窮問題嚴

重，政府需關注此問題。

立法會議員麥美娟回應指，稱當中提及的土地儲備是正確的，亦有採納工聯會建議設立公私

合營委員會作監管，項目當中必要有建有一定比例公營房屋。但她表示政府需設立相應罰則，以

懲罰沒布遵守相關條例的發展商，建議政府要繼續考慮。另外，對於報告中提及本港中藥地位，

她表示值得支持，以指應撥一億予每區設立醫療設備、社康中心。

立法會議員郭偉強表示施政報告需要定為重建公屋時間表，減少公屋輪候時間。他指出報告

中提及整體增加房屋供應，但他認為需要調整房屋的公屋及居屋比例。在土地共享撥出的土地主

要起資助房屋而非公屋營，令香港市民在排隊輪候公屋時間長，生活水平下降。郭偉強又指房協

處理寬敞戶問題需加強改善，安排長者入住的細單位應設有安老設施，以及無障礙通道。

勞工界功能界別議員陸頌雄回應強積金對沖，表示政府不打算今屆立法會處理，或受制商界

壓力，但政府不應拖延至２０２４年實施，促政府儘快取消，至於政商界的事應由政府解決，時

間不應太長。同為勞工界功能界別議員的何啟明則表示贊同產假改為１４周，但政府應儘快覓地

設立公營街市，例如可在東浦、天水圍及洪水橋設立，打壓領展。對於《施政報告》將提出撥款

２０至２５億元協助業主進行維修工程，陸頌雄認為政府應與業界好好溝通，令龐大資金用得其

所。（ｋｔ）

