【施政迴響】張建宗：務實處理「老、大、難」問題，展決心和遠見

《經濟通通訊社１０日專訊》新一份《施政報告》出爐。政務司司長張建宗讚揚報告中提出

２４４項新措施，是果斷、務實和有策略性地處理「老、大、難」問題，認為顯示了現屆政府的

政治勇氣、決心和遠見。

張建宗指，施政報告的其中一大亮點，是扭轉土地房屋供應不足的情況，當中提出「明日大

嶼願景」，預計可提供２６至４０萬個住宅單位，其中七成為公營房屋，可容納７０至

１１０萬人口，以及３４萬個就業職位。（ｆｗ）

