【施政報告】政府考慮為資助安老服務輸入外勞

《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥今日發表新一份《施政報告》。政府指，會

提高「補充勞工計劃」下輸入勞工的對僱傭權益的認知及加強執法行動。

消息人士指，現時只有私人安老院舍有輸入外勞，政府將研究擴至資助院舍亦放寬輸入外勞

的限制。（ｃｗ）

