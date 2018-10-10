《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥今日發表新一份《施政報告》。政府指，會
提高「補充勞工計劃」下輸入勞工的對僱傭權益的認知及加強執法行動。
消息人士指，現時只有私人安老院舍有輸入外勞，政府將研究擴至資助院舍亦放寬輸入外勞
的限制。（ｃｗ）
10/10/2018 11:54
【施政報告】政府考慮為資助安老服務輸入外勞
《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥今日發表新一份《施政報告》。政府指，會
提高「補充勞工計劃」下輸入勞工的對僱傭權益的認知及加強執法行動。
消息人士指，現時只有私人安老院舍有輸入外勞，政府將研究擴至資助院舍亦放寬輸入外勞
的限制。（ｃｗ）
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