【施政報告】林鄭認同有需要分拆運房局將稍後研究

《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥今日發表新一份《施政報告》，林鄭月娥在

報告中指，收到不少意見指現時運輸及房屋局工作過於繁重，建議分拆為兩個政策局，並成立新

政策局統籌房屋與土地政策。她大體認同有此需要，稍後會進一步研究如何落實。（ｃｗ）

