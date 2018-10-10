【施政報告】推支持創新採購政策，創新元素佔技術因素最少兩成

《經濟通通訊社１０日專訊》政府消息人仕指出，今年政府資訊科技總監辦公室會成立「智

慧政府創新實驗室」，鼓勵業界就不同公共服務提交科技應用，改善服務的建議。政府亦會推出

支持創新採購政策，令創新建議的標書有更大機會中標。據了解，新標書當中，價格因素會調整

至３０％至５０％，而技術因素則佔５０％至７０％，而創新元素將會限制佔技術因素的其中的

２０％以上。

消息人仕又指創新的要求不限於科技上，也可以是創新的服務，例如是能令服務對象惠及弱

勢社群。消息人仕續稱，效率促進辦公室亦會提供相應協助予不同政府部門適應創新技術，以加

快創新科技在政府部門的應用。

另外，今年施政報告建議創新及科技基金目前資助的三項有關計劃撥款將增加一倍，包括每

所大學的技術轉移及科技處每年可獲得的最多４００萬元資助會提升至８００萬元；「大學科技

初創企業資助計劃」的上限也會由每年４００萬元上調至８００萬元；以及每所「國家重點實驗

窒」及「國家工程技術中心香港分中心」的每年資助會由現時的每年５００萬元提高至１０００

萬元。政府消息人仕表示，計劃會由大學作校內評分，及推薦相關優秀科研計劃申請資助。由於

以上資助計劃以往申請數量多，超過上限，因此今次政府會將其撥款增加一倍，加強推動技術轉

移，令科研轉化工作。（ｋｔ）

