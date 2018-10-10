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10/10/2018 13:26

【施政迴響】新民黨：聽取各方訴求，看得出致力解決土地房屋問題

　　《經濟通通訊社１０日專訊》新一份《施政報告》出爐。新民黨主席葉劉淑儀對報告表示歡
迎，認為報告聽取了各方的訴求，而整座工廠大廈活化作為過渡房屋等以解決土地房屋問的政策
，做法非常務實。惟她建議政府應效法英國規管分間房間。
　《施政報告》中談及２３條，葉劉淑儀認為政府對２３條立法的基本立場沒有改變，特首只是
再次重申其責任﹐並且說明要加強「一國」意識。她又認為，即使２３條立法不會影響港人人權

（ｆｗ）

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