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10/10/2018 12:58

【施政報告】消息人士：政府將招募ＮＧＯ作大灣區青年創業引路人

　　《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥今日發表新一份《施政報告》。政府指，將
與非政府組織（ＮＧＯ）合作，推出鼓勵青年善用大灣區創業的試行計劃。據政府消息人士指，
政府將會公開招募願意合作的ＮＧＯ，合作者須擔任香港青年在大灣區的「引路人」，需要與內
地創業基地有合作，向香港青年提供到大灣區初期時的支援。（ｃｗ）

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