【施政報告】公務員學院選址定於觀塘，預計２０２６年落成

《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥在去年的《施政報告》提出成立公務員學院

。新一份《施政報告》公布，政府已選定在觀塘重新發展一幅面積約１﹒１萬平方米的「政府、

機構或社區」用地，一部分將用作興建公務員學院，稍後會就此諮詢觀塘區議會，預計於２０２

６年完成。政府會成立一個由專業人士和政府官員組成的公務員培訓諮詢委員會，為公務員的培

訓計劃和長遠發展策略提供指導意見，亦為新公務員學院建設作準備。（ｃｗ）

