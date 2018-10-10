《經濟通通訊社１０日專訊》新一份《施政報告》出爐。財政司司長陳茂波表示，新一份《
施政報告》涵蓋範圍廣泛，回應了社會各方面訴求，反映特區政府發展經濟和改善民生的決心。
他將在財政資源上配合特首提出之措施，讓各項措施得以盡快推出。
他表示，會繼續恪守量入為出、應使則使的原則，確保財政資源用得其所，維持特區政府財政
穩建，同時密切留意外圍政經環境，以及中美貿易磨擦帶來的不確定性。（ｆｗ）
10/10/2018 13:37
【施政報告】陳茂波：報告涵蓋範圍廣泛，將在財政資源上作配合
《經濟通通訊社１０日專訊》新一份《施政報告》出爐。財政司司長陳茂波表示，新一份《
施政報告》涵蓋範圍廣泛，回應了社會各方面訴求，反映特區政府發展經濟和改善民生的決心。
他將在財政資源上配合特首提出之措施，讓各項措施得以盡快推出。
他表示，會繼續恪守量入為出、應使則使的原則，確保財政資源用得其所，維持特區政府財政
穩建，同時密切留意外圍政經環境，以及中美貿易磨擦帶來的不確定性。（ｆｗ）
|香港政情10/10/2018
【施政報告】填海拓土地發展大嶼山 新地七成建公營屋
|中國故事10/10/2018
《中國要聞》胡潤中國百富榜出爐 馬雲奪冠馬化騰身家縮水排第三
|生財有道10/10/2018
港人為樓而生，張超雄60歲上車，供到80歲
|剖析天下10/10/2018
「計時炸彈」意大利 再為歐盟添煩添憂
|剖析天下10/10/2018
美墨加達成新貿易協定 華降關稅強化非美聯繫
|國際動態10/10/2018
澳洲擬限新移民 不可居悉尼墨爾本
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰