【施政報告】陳茂波：報告涵蓋範圍廣泛，將在財政資源上作配合

《經濟通通訊社１０日專訊》新一份《施政報告》出爐。財政司司長陳茂波表示，新一份《

施政報告》涵蓋範圍廣泛，回應了社會各方面訴求，反映特區政府發展經濟和改善民生的決心。

他將在財政資源上配合特首提出之措施，讓各項措施得以盡快推出。

他表示，會繼續恪守量入為出、應使則使的原則，確保財政資源用得其所，維持特區政府財政

穩建，同時密切留意外圍政經環境，以及中美貿易磨擦帶來的不確定性。（ｆｗ）

