【聚焦人幣】人幣中間價貶５３點子，報６﹒９０７２，押破７激增

《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普再次批評美國聯儲局，認為在目前通脹率較低

及經濟強勁的情況下，聯儲局加息速度過快。美元指數大跌，中國外匯交易中心人民幣兌一美元

中間價今報６﹒９０７２，較上個交易日貶５３點子，上個交易日報６﹒９０１９。

另外，據彭博報道，１０月首周通過買入美元兌人民幣看漲期權，押注或對沖人民幣「破７

」的交易量已經超過８月１３日當周的水平，是自二季度本輪貶值以來的最大規模，名義本金達

近１２５億美元，按周激增１５３％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．９０７２ ＋ ５３．００

１歐元╱人民幣 ７．９４００ ＋ ８８．００

１００日圓╱人民幣 ６．１０９６ ＋ ４１．００

１港元╱人民幣 ０．８８１７ ＋ ０．５０

１英鎊╱人民幣 ９．０７９０ ＋ ４２７．００

１澳元╱人民幣 ４．９０９３ ＋ ２７０．００

１紐元╱人民幣 ４．４７５５ ＋ ２５３．００

１新加坡╱人民幣 ４．９９８５ ＋ １０２．００

１瑞郎╱人民幣 ６．９６２２ ＋ ８０．００

１加元╱人民幣 ５．３３６１ ＋ １００．００

１人民幣╱林吉特 ０．６０１６ － ３．５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．５７７０ － ５９６．００

１人民幣╱南非蘭特 ２．１１１４ － ３９９．００

１人民幣╱韓元 １６３．８７００ － １８．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ａｃ）

