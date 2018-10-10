  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/10/2018 09:17

【聚焦人幣】人幣中間價貶５３點子，報６﹒９０７２，押破７激增

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普再次批評美國聯儲局，認為在目前通脹率較低
及經濟強勁的情況下，聯儲局加息速度過快。美元指數大跌，中國外匯交易中心人民幣兌一美元
中間價今報６﹒９０７２，較上個交易日貶５３點子，上個交易日報６﹒９０１９。
　　另外，據彭博報道，１０月首周通過買入美元兌人民幣看漲期權，押注或對沖人民幣「破７
」的交易量已經超過８月１３日當周的水平，是自二季度本輪貶值以來的最大規模，名義本金達
近１２５億美元，按周激增１５３％。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．９０７２　　　　＋　　５３．００　
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７．９４００　　　　＋　　８８．００　
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６．１０９６　　　　＋　　４１．００　
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８８１７　　　　＋　　　０．５０　
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　９．０７９０　　　　＋　４２７．００　
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４．９０９３　　　　＋　２７０．００　
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．４７５５　　　　＋　２５３．００　
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４．９９８５　　　　＋　１０２．００　
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６．９６２２　　　　＋　　８０．００　
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５．３３６１　　　　＋　１００．００　
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．６０１６　　　　－　　　３．５０　
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．５７７０　　　　－　５９６．００　
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２．１１１４　　　　－　３９９．００　
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１６３．８７００　　　　－　　１８．００　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ａｃ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
剖析天下10/10/2018
「計時炸彈」意大利 再為歐盟添煩添憂
剖析天下10/10/2018
美墨加達成新貿易協定 華降關稅強化非美聯繫
國際動態10/10/2018
澳洲擬限新移民 不可居悉尼墨爾本
FOCUS09/10/2018
【FOCUS】美卿「根本分歧」論接力彭斯 匯率操縱國將見真章
香港政情09/10/2018
【施政前瞻】14周產假有望 容海恩：政府需承擔、幼兒服務要配合
國際動態09/10/2018
研與氣候科創關係 美雙雄奪經濟獎
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN