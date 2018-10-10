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10/10/2018 08:45

【上海專電】國務院副總理胡春華出席進博會綜合演練活動

　　《經濟通通訊社記者林雯婕１０日上海專電》國務院副總理胡春華昨日在上海出席首屆中國
國際進口博覽會綜合演練活動。他並強調，要確保重大外事活動不出紕漏，確保安全保衛萬無一
失。特別是圍繞重點區域和關鍵環節，逐步加大壓力測試，把各類突發事件應對預案考慮得更周
密些，把新聞宣傳方案考慮得更充分些。要高度重視和用好演練結果，逐項查找存在的問題並抓
緊整改，及時補充演練內容，力爭實現所有重點保障任務的全覆蓋、全流程、全時段演練。

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