【駐京專電】劉鶴：從戰略高度認識深化國有企業改革的中心地位

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》全國國有企業改革座談會召開，國務院副

總理劉鶴出席會議並講話，會議要求，要從戰略高度認識新時代深化國有企業改革的中心地位，

充分認識增強微觀市場主體活力的極端重要性，堅持穩中求進工作總基調，按照完善治理、強化

激勵、突出主業、提高效率的要求，以「傷其十指不如斷其一指」的思路，扎實推進國有企業改

革，大膽務實向前走。

一是突出抓好中國特色現代國有企業制度建設。要有效劃分企業各治理主體權責邊界，充分

發揮黨委（黨組）的領導核心作用，切實落實和維護董事會依法行使重大決策、選人用人、薪酬

分配等權力，保障經理層經營自主權，加快形成有效制衡的法人治理結構。

二是突出抓好混合所有制改革。要切實轉換企業經營機制，增強企業內部約束和激勵，保護

各類所有制產權的合法權益，科學進行資產定價。

三是突出抓好市場化經營機制。要推行經理層任期制和契約化管理，按照「市場化選聘、契

約化管理、差異化薪酬、市場化退出」原則，建立職業經理人制度。

四是突出抓好供給側結構性改革。國有企業要繼續化解鋼鐵、煤炭、煤電等行業過剩產能，

抓緊消化處理各類歷史欠帳和遺留問題。

五是突出抓好改革授權經營體制。要選准試點，在組織架構、運營模式、經營機制方面加大

改革力度，推動國有資本投資、運營公司試點取得實效。

六是突出抓好國有資產監管。要堅持生產力優先標准，加強對微觀主體的服務工作，提高專

業化能力和水平，進一步提升監管的針對性有效性系統性。

