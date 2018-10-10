【駐京專電】李克強：更大力度實施創新驅動發展戰略

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》２０１８年全國大眾創業萬眾創新活動周

在四川成都開幕，國務院總理李克強作批示指出：按照高質量發展的要求，更大力度實施創新驅

動發展戰略，持續深入推進「雙創」。進一步深化「放管服」改革，加強產權保護等制度建設，

為各類市場主體營造市場化、法治化、國際化的創業創新生態。提升工業互聯網平台服務能力，

推動「互聯網＋社會民生」健康發展，改善公共服務，釋放人民群眾中蘊藏的無窮創造力，為加

快培育新動能、不斷提升中國經濟的創新力和競爭力打下更堅實的基礎。

