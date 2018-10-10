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10/10/2018 19:03

【貿易開戰】外交部：打貿易戰不符中美利益，對全球經濟不是好事

　　《經濟通通訊社１０日專訊》對於有報道指美國領導人稱，如果中國繼續採取反制措施，美
將再次向中國輸美產品加徵２６７０億美元關稅。中國外交部發言人陸慷表示，中美經貿合作本
質上是互利共贏的，不認為擴大貿易摩擦、甚至打貿易戰符合中美任何一方的利益，這對全球經
濟也不是一件好事。同時中方維護自身利益的決心也是堅定不移的，任何人對此不要抱有任何幻
想。
　　對於有指過去２０多年，美國對華貿易產生了巨額逆差，送給了中國大量財富，相當於美國
「重建」了中國。陸慷回應指，美國領導人的說法把中國的發展成就歸功到美國身上，不僅完全
不符合事實，邏輯上也根本站不住腳。
　　陸慷強調，中美雙邊貿易絕非所謂美國向中國輸送財富的「單行道」。長期以來，美國從中
美經貿合作中獲得廣泛、巨大的經濟利益。根據美中貿易全國委員會等機構估算，中美貿易平均
每年為每個美國家庭節省８５０美元成本。根據中國商務部的統計，２０１６年美國企業實現在
華銷售收入約６０６８億美元，利潤超過３９０億美元。德意志銀行今年６月發布的研究報告認
為，美國實際上在中美雙邊貿易過程中獲得了比中國更多的商業淨利益。這些數據和分析都說明
，中美經貿合作本質上是互利共贏的。吃虧做買賣的事沒人願意幹，更別說長達２０多年。
（ｂｉ）

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