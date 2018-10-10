【聚焦人幣】余永定：很難想象人民幣會跌至觸發金融危機程度

《經濟通通訊社１０日專訊》中國社科院學部委員余永定在《中國證券報》撰文指出，很難

想象人民幣會跌至觸發金融危機程度。所有人都認為匯率很快就會跌至１美元兌７人民幣的水平

時，匯率穩定了下來，隨後開始攀升。這段經歷給了我們一個明確的教訓：不要驚慌。

他指，對於市場參與者而言，這意味著要避免大規模的資本外逃。對貨幣當局而言，這意味

著即使美元兌人民幣匯率跌至７以下也必須堅持不干預政策。只要有了這種忍耐，匯率制度改革

就可能最終大功告成。



＊管濤：Ｍ２╱ＧＤＰ之比遠高於美國，不意味著人幣必然高估＊



國家外匯局國際收支司原司長管濤稱，儘管中國的Ｍ２╱ＧＤＰ之比遠高於美國，但並不意

味著人民幣兌美元匯率必然高估。首先，中美通脹差異不大，均在２％左右，中國不存在高通脹

嚴重侵蝕人民幣購買力的情形；其次，經歷了多年寬鬆的貨幣環境，中美兩國均存在不同程度的

資產泡沫，中國的房市、美國的股市、日本的債市並稱為世界上三大最堅硬的泡沫；再次，美國

與中國非金融部門槓桿率都不低，只是中國是非金融企業加槓桿，而美國是政府部門加槓桿。決

定中長期匯率走勢的還是經濟基本面因素，即：經濟穩、貨幣穩；經濟強、貨幣強。（ｃｔ）

