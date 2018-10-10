《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普再次批評美國聯儲局，認為在目前通脹率較低
及經濟強勁的情況下，聯儲局加息速度過快。美元指數大跌，人民幣兌一美元中間價今報
６﹒９０７２，較上個交易日跌５３點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１５點子，報６﹒９２２０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９２３５。（ａｃ）
10/10/2018 09:37
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１５點子，報６﹒９２２０
《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普再次批評美國聯儲局，認為在目前通脹率較低
及經濟強勁的情況下，聯儲局加息速度過快。美元指數大跌，人民幣兌一美元中間價今報
６﹒９０７２，較上個交易日跌５３點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１５點子，報６﹒９２２０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９２３５。（ａｃ）
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