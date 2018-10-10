【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升４１點子，報６﹒９１９４

《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒９１９４，

較上個交易日４時３０分收盤價升４１點子。人民幣今日早盤高開後窄幅上落，全日在

６﹒９１５８至６﹒９２３８之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）目前在６﹒９２３９徘徊。

今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒９０７２，創近１９個月新低，較上個交易日跌５３點

子。有外電評論指，人行今日定的中間價比昨日的弱，可能令人猜疑，人行已開始接受人民幣略

有貶值，有機會打開人幣再度下行的空間。（ａｃ）

