【人行收水】人行指流動性總量處較高水平，今不開展公開市場操作

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日

不開展公開市場操作。

公開市場今日無逆回購到期，即零投放零回籠。人行連續第六個交易日不操作，而進入１０

月累計回籠１６００億元人民幣。（ｃｔ）

