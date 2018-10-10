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10/10/2018 09:28

【人行收水】人行指流動性總量處較高水平，今不開展公開市場操作

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日
不開展公開市場操作。
　　公開市場今日無逆回購到期，即零投放零回籠。人行連續第六個交易日不操作，而進入１０
月累計回籠１６００億元人民幣。（ｃｔ）

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