《經濟通通訊社１０日專訊》中國財政部公布，在香港順利發行５０億元（人民幣．下同）
國債，此次發行是對今年７月份２年期和５年期國債的增發。
其中，面向機構投資者增發４５億元，包括２年期３０億元、５年期１５億元，中標價格均
為１００元，收益率分別為３﹒６５％、３﹒８０％；面向國外中央銀行和地區貨幣管理當局增
發５億元，包括２年期３億元、５年期２億元，發行價格為同期限國債中標價格。（ｂｉ）
10/10/2018 13:15
【聚焦人幣】財政部在香港順利發行５０億元人民幣國債
《經濟通通訊社１０日專訊》中國財政部公布，在香港順利發行５０億元（人民幣．下同）
國債，此次發行是對今年７月份２年期和５年期國債的增發。
其中，面向機構投資者增發４５億元，包括２年期３０億元、５年期１５億元，中標價格均
為１００元，收益率分別為３﹒６５％、３﹒８０％；面向國外中央銀行和地區貨幣管理當局增
發５億元，包括２年期３億元、５年期２億元，發行價格為同期限國債中標價格。（ｂｉ）
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