【ＦＯＣＵＳ】施政報告燃點希望顯林鄭決心，大嶼都會勢充滿挑戰

【ＦＯＣＵＳ】伴隨支持淨值由「山竹」襲港後的－４％重回正值，恆指連續６個交易日收

低，以及ＦＣＣ副主席馬凱續簽風波，特首林鄭月娥周三（１０日）在一片政經逆風下發表題為

「堅定前行、燃點希望」的任內第二份施政報告，不單新措施近２５０項，６萬字內文更較去年

「增磅」２０％。

一如預期，誓言「展示政治決心」的林鄭，在被視作重中之重的土地供應議題提出「明日大

嶼」願景計劃，落實最早２０２５年開始「東大嶼都會」１７００公頃人工島填海；調整公私房

屋比例由６：４至７：３。勞工和「派糖」方面，公布取消強積金對沖終極方案，正式延長產假

至１４周……

無論今次報告評分會否超越首份６２﹒４的７年新高，港府續以發力供應取代遏抑需求的房

策思路，會否添壓早前升勢斷纜的樓市？覓地建屋能否力避「畫餅充飢」和「公私爭地」的陷阱

？拭目以待。



＊填海１７００公頃，最多納１１０萬人口＊



林鄭於施政報告開篇即提出包括明日大嶼、發展棕地、土地共享、活化工廈４大措施的土地

供應計劃；其中，明日大嶼計劃涵蓋中部水域交椅洲和喜靈洲附近合共約１７００公頃的人工島

、大嶼山北岸和屯門沿海地帶，包括重新規劃後的內河碼頭區和龍鼓灘等多個發展區，配合全新

運輸網絡，料可提供２６萬－４０萬個單位供７０萬－１１０萬人口居住，並創造３４萬個就業

機會。

同時，加快新界棕地研究，推出「土地共享先導計劃」，透過公平和具高透明度的機制，更

好利用那些不在政府發展規劃的私人擁有土地，以在短中期滿足公營和私營房屋的需求，並將最

多七成用作興建出售資助房屋。同時，建議容許工廈改裝成過渡性房屋；資助出售房屋老業主未

補價市場可「大屋換細屋」；７０歲長者公屋寬敞戶若遷出單位，可享終生全免租金等。

上屆政府懸而未決的取消強積金對沖方案亦終於塵埃落定，政府決定進一步提高資助額至

２９３億港元，目標是２０２２年前通過相關法例。



＊私樓居屋齊降溫，惟供不應求死結仍難解＊



填海大計揭盅，長實（０１１１３）、新世界（０００１７）、恆隆（０００１０）、嘉華

（００１７３）等大地產商股價齊挫；而就在施政報告發布前夕，藍籌屋苑太古城單日連錄２宗

減價成交；最新中原估價指數（ＣＶＬ）亦跌至２０１５年樓市下行周期以來新低。

除了私樓不再長升長有，港府５２折新居屋、「白居二」恆常化、私樓地改建連環夾擊下，

綠表市場亦急速降溫，９月全港居屋第二市場僅錄３８宗成交，為２００２年有記錄以來新低。

中信里昂直言，港府的任何樓市大動作都會被視作負面，並進一步深化樓價調整，維持地產

股「減持」評級。大和、花旗分別預料樓價於年底前回調３％－８％、７％。標普則估計，未來

１２個月樓價將自第三季高峰下跌５％－１０％。

不過，即使曷回調一兩成，１０年翻倍的樓價仍遠超港人負擔能力，上份施政報告隻字未提

農地轉換被轟房策「雷聲大、雨點小」，隆重登場的「港人首置上車盤」兜兜轉轉一年後亦僅提

供４５０個單位。此外，儘管差估署預計明年全年有逾２萬伙單位落成，創２００４年來新高，

但另一方面，政府首三季賣地僅涉９８４０個單位，僅達全年１﹒８萬目標的５５％，為近５年

來最差。

最新施政報告有關「發展棕地」、「土地共享」能否以看得見的新增供應，紓解輪候公屋底

層人士和無殼中產之苦，真正燃點港人希望，注定亦充滿挑戰。（經濟通通訊社 俞瑾）

