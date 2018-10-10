《經濟通通訊社１０日專訊》市場傳聞行政長官林鄭月娥發表新一份施政報告會將公私營房
屋比例「六四比」更變至「七三比」，惟是次施政報告中只表明林鄭月娥會於任內承諾七成新增
政府開拓土地將用於公營房屋。
政府消息人士透露，暫時未有直接更變私營房屋比例是基於年底《長遠房屋策略》會作更新
，屆時會於《長策》公布新推算的房屋供應量目標後再設立新公私營房屋比例目標。
消息人士又指，政府在考慮公私營房屋比例時不會考慮是否會推高樓價，相信樓價走勢主要
受宏觀及整體供應影響。（ｋｙ）
10/10/2018 12:28
【施政報告】消息：公私營比例調整待年底長策設供應目標後確立
《經濟通通訊社１０日專訊》市場傳聞行政長官林鄭月娥發表新一份施政報告會將公私營房
屋比例「六四比」更變至「七三比」，惟是次施政報告中只表明林鄭月娥會於任內承諾七成新增
政府開拓土地將用於公營房屋。
政府消息人士透露，暫時未有直接更變私營房屋比例是基於年底《長遠房屋策略》會作更新
，屆時會於《長策》公布新推算的房屋供應量目標後再設立新公私營房屋比例目標。
消息人士又指，政府在考慮公私營房屋比例時不會考慮是否會推高樓價，相信樓價走勢主要
受宏觀及整體供應影響。（ｋｙ）
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