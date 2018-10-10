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即市新聞

10/10/2018 13:30

【施政報告】消息：爭取土地共享細節明年上半年推出，冀審批加快

　　《經濟通通訊社１０日專訊》政府估算私人發展商合共擁有不少於１０００公頃的新界農地
，行政長官林鄭月娥於新一份施政報告公布「土地共享先導計劃」，將公開邀請「土地共享」申
請，由政府與發展商等申請者「共享」土地，當中所涉及的新增樓面面積不少於６０至７０％須
用作興建以資助出售房屋為主的公營房屋。
　　消息人士透露，預計「土地共享先導計劃」更多細節可於明年上半年再公布，而現時未曾與
任何地產發展商就計劃接觸。
　　據悉，發展商可建議將所改劃的土地交回政府興建居屋或綠置居，亦可由發展商自行發展「
首置上車盤」，而不論是發展私樓或「首置盤」都需要以十足市值補地價。若發展商興建道路、
渠道、水務及污水處理等相關基建後，費用會由政府作審核再從地價中扣減。
　　因應過去有發展商認為政府審批農地轉換程序太慢，消息人士指，期望能於政府內部加快審
批申請的程序，政府亦會就相關申請簡明指示城規會，期望能加快通過，並建立公平及公開的機
制以解除公眾疑慮。不過，消息人士指，不會省卻既有的「土地轉換用途」程序，申請亦需於行
政會議取得初步意見後，最後再經由行會審批。
　　消息又指，現已通過城規會「土地轉換用途」的申請亦能改為申請此計劃，相信已經通過改
劃用途的申請在「土地共享」時審批能夠更快捷。（ｋｙ）

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