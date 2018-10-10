《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第二份《施政報告》，土地供應
措施方面，市場料包括公私合作方式發展農地；東大嶼都會發展，可提供千公頃土地，以及興建
過渡性住房，容許工廈免補地價改裝成過渡性房屋。另外，公務員建屋合作社重建計劃由市建局
負責等。
10/10/2018 11:02
【施政報告】林鄭將公布新一份報告，土地供應成重點
《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第二份《施政報告》，土地供應
措施方面，市場料包括公私合作方式發展農地；東大嶼都會發展，可提供千公頃土地，以及興建
過渡性住房，容許工廈免補地價改裝成過渡性房屋。另外，公務員建屋合作社重建計劃由市建局
負責等。
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