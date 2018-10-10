《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第二份《施政報告》，她表示，
這份題為「堅定前行 燃點希望」的《施政報告》長達近６萬字，全面涵蓋良好管治、房屋與土
地、多元經濟、培育人才、改善民生、宜居城市及與青年同行的多個領域。
與此同時，這份《施政報告》立足於「一國兩制」下的獨特優勢，結合了本屆政府自去年７
月１日就任以來的努力不懈。千言萬語的目的只有一個：為香港燃點希望。（ｃｈ）
10/10/2018 11:05
【施政報告】林鄭：報告涉多元經濟、土地房屋，為香港燃點希望
《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第二份《施政報告》，她表示，
這份題為「堅定前行 燃點希望」的《施政報告》長達近６萬字，全面涵蓋良好管治、房屋與土
地、多元經濟、培育人才、改善民生、宜居城市及與青年同行的多個領域。
與此同時，這份《施政報告》立足於「一國兩制」下的獨特優勢，結合了本屆政府自去年７
月１日就任以來的努力不懈。千言萬語的目的只有一個：為香港燃點希望。（ｃｈ）
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