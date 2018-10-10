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10/10/2018 11:39

【施政報告】探討如何處理２３條立法問題

　　《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第二份《施政報告》，她表示，
政府有憲制責任為《基本法》第２３條立法以維護國家安全，已多次公開表示，政府會審時度勢
，謹慎行事，並繼續努力創造有利立法的社會環境，但這並不等於政府對違反憲法和《基本法》
，試圖分裂國家，危害國家安全的行為視若無睹，不等於可用來處理若干應禁止行為的香港現行
法例只能「備而不用」。
　　她表示，會認真聆聽，探討如何讓香港社會可以正面地處理這個對特區的憲制要求。（ｃｈ

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