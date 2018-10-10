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10/10/2018 15:48

【施政迴響】戴德梁行：公屋長者業主可換樓或令已補價市民感不公

　　《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥於新一份施政報告提出有效運用公營房屋資
源，將未補價資助出售房屋試行一項「長者業主樓換樓先導計劃」，讓年滿６０歲並擁有單位業
權滿十年的業主，可在未補價的第二市場出售其原有單位後購買一個面積較小的單位。戴德梁行
提到，這項措施有機會令已補地價的市民覺得不公平。
　　另外，除了重建房協真善美村外，該行指政府應該研究重建部分樓齡過高及地積比率偏低的
房委和房協屋村，包括明華大廈及模範村等。戴德梁行建議房協、房委會、市區重建局釐清各自
的發展方向，加速把舊房屋資源轉成新供應的效率。
　　對於明日大嶼填海計劃，戴德梁行建議政府填海的同時，必須於交通配套措施方面作出更長
遠的規劃，避免因配套不足，令整個大嶼山將來出現問題。該行特別提到，現時金鐘站的乘客量
及使用量已經超越飽和點，再加上沙中線，更將百上加斤，如果東大嶼山再連接港島西，情況令
人擔憂。故此，該行指政府在土地規劃的同時，必須作出整體的交通及配套設施的規劃。
　　就「土地共享先導計劃」倡議，政府將公開邀請「土地共享」申請，由政府與發展商等申請
者「共享」土地。戴德梁行認為，政府可參考８０年代香港公私營合作房屋的概念或者英國的可
負擔房屋和先租後買計劃，發展商須在其項目範圍內興建一定成數的可負擔房屋，類似香港首置
概念，滿足中產和年青家庭置業需求。
　　該行又贊成政府設立雙重把關機制，由不同業界的代表組成獨立委員會負責監督公私營合作
項目，並由政府部門參與審批，讓整個計劃能夠做到公平、公開和透明，亦令公私營合作不會予
人利益輸送的印象。（ｋｙ）

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