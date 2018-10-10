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10/10/2018 15:56

【施政迴響】世邦魏理仕：核心寫字樓供應短缺問題難以短期獲紓緩

　　《經濟通通訊社１０日專訊》世邦魏理仕香港、華南及台灣研究部主管陳錦平表示，『明日
大嶼』為是次施政報告之中房屋及土地供應政策的亮點。政府矢志將大嶼山發展成為通往世界和
連接其他大灣區城市的『雙門戶』，這個願景來得正合時宜。
　　發展大嶼山計劃包括了興建一條新的主要運輸走廊，以道路和鐵路連接屯門沿海地帶、北大
嶼山、中部水域人工島和港島北的傳統商業中心。屆時，新走廊可以更緊密地連接大嶼山與中區
及九龍東兩個發展成熟的核心商業區，幫助大嶼山成為香港的第三個核心商業區。
　　填海計劃、加上基建及新市鎮的發展，可以將香港西邊區域與傳統商業區打造成一個全新的
商業地域，有利香港的長遠經濟發展。然而要注意的是，實現這個願景需要２０至３０年時間，
意味著香港核心區寫字樓供應短缺問題難以在短期獲得紓緩。
　　該公司支持政府提高公營房屋的比例，以紓解中低收入家庭的急切住屋需要。政府計劃在大
嶼山交椅洲和喜靈洲附近分階段填海，建造合共約１７００公頃的多個人工島，建成以後可供７
０萬至１１０萬人口居住。這個規模在香港發展史上是史無前例的。
　　該公司非常歡迎政府重啟工廈活化計劃的決定，這樣可以提供更多樓面以配合不斷轉變的社
會及經濟需要。但是暫時未見政府計劃增加工業土地供應，重啟活化計劃恐怕會令本來已經緊拙
的工業土地資源更加緊張。（ｃｙ）

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