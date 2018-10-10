【本港樓市】藍灣半島兩房單位減價１３％，以７２２萬元沽出

《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，分行促成成交單位為小西灣藍灣半島１座中層

Ｇ室，實用面積４５７平方呎，建築面積６５２平方呎，２房間隔，向東南，坐享內園景及泳池

景，屬屋苑２房優質單位。

業主叫價８３０萬元，見二手市況淡靜，最終減１３％以７２２萬元將單位易手，折合平均

實用呎價１５７９９元。對上一宗同類成交單位為藍灣半島１座高層Ｆ室，７月時以８８８萬元

成交。

原業主於２００４年以２７０萬元買入單位，持貨１４年，帳面獲利４５２萬元，單位升值

１６７％。（ｃｙ）

