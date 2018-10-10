《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，分行促成成交單位為小西灣藍灣半島１座中層
Ｇ室，實用面積４５７平方呎，建築面積６５２平方呎，２房間隔，向東南，坐享內園景及泳池
景，屬屋苑２房優質單位。
業主叫價８３０萬元，見二手市況淡靜，最終減１３％以７２２萬元將單位易手，折合平均
實用呎價１５７９９元。對上一宗同類成交單位為藍灣半島１座高層Ｆ室，７月時以８８８萬元
成交。
原業主於２００４年以２７０萬元買入單位，持貨１４年，帳面獲利４５２萬元，單位升值
１６７％。（ｃｙ）
10/10/2018 17:14
【本港樓市】藍灣半島兩房單位減價１３％，以７２２萬元沽出
《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，分行促成成交單位為小西灣藍灣半島１座中層
Ｇ室，實用面積４５７平方呎，建築面積６５２平方呎，２房間隔，向東南，坐享內園景及泳池
景，屬屋苑２房優質單位。
業主叫價８３０萬元，見二手市況淡靜，最終減１３％以７２２萬元將單位易手，折合平均
實用呎價１５７９９元。對上一宗同類成交單位為藍灣半島１座高層Ｆ室，７月時以８８８萬元
成交。
原業主於２００４年以２７０萬元買入單位，持貨１４年，帳面獲利４５２萬元，單位升值
１６７％。（ｃｙ）
|中國故事10/10/2018
【樓市冷風】中國樓市入寒冬 龍頭房企喊「活下去」 中介要減薪
|香港政情10/10/2018
【施政報告】產假增至14星期上限3.7萬 代繳隧道費三年涉9.6億
|香港政情10/10/2018
【施政報告】填海拓土地發展大嶼山 新地七成建公營屋
|中國故事10/10/2018
《中國要聞》胡潤中國百富榜出爐 馬雲奪冠馬化騰身家縮水排第三
|生財有道10/10/2018
港人為樓而生，張超雄60歲上車，供到80歲
|剖析天下10/10/2018
「計時炸彈」意大利 再為歐盟添煩添憂
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰