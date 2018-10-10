《日入而息》施政報告提出填海１７００公頃，興建最多４０萬單位

《今天重點》﹡林鄭：開拓土地，增公營房屋比例，新增土地七成公營

﹡大嶼都會涉１７００公頃人工島，建最多４０萬單位

﹡林鄭：推土地共享先導計劃，最多七成出售資助房屋

﹡高力：公營房屋比例增至七成，對樓價影響不大

﹡騰訊被踢出全球十大公司，傳成立６﹒５億美元新基金投資初創企業

﹡證監會企業欺詐執法團隊正針對逾百個實體或個人進行調查，目標於今年底

前完成，明年上半年前向大約６０家公司或個人提出法律訴訟。



《即日市況》﹡中移動急升蓋過騰訊續跌，港股升２０點收２６１９３結束六連跌



《深滬股市》﹡滬綜指窄幅上落收升０﹒１８％，燃氣股上揚



《美元匯價》﹡意預算爭議構成壓力，短線可部署高沽歐元；歐元最新報１﹒１５０２╱

０７，日圓最新報﹒１１３﹒２╱２５



《公司資訊》﹡亞美能源（０２６８６）子公司與中石油集團山西煤層氣合作項目獲批

﹡渣打冀就違反伊朗制裁規定與美國政府達成和解；渣打與華為合作開發物

聯網解決方案

﹡匯豐同意向美國司法部支付７﹒６５億美元和解ＲＭＢＳ指控

﹡大發地產（０６１１１）公開認購不足，略高中間定價

﹡東京中央拍賣（０１９３９）超購５﹒７倍，下限定價

﹡美的置業（０３９９０）公開認購不足，下限定價

﹡贛鋒鋰業（０１７７２）公開認購僅５８％，下限價定價１６﹒５元

﹡遠東環球（００８３０）首九個月新簽合約額同比增長２９％

﹡太古（０００１９）私有化港機工程（０００４４）獲法院及股東批准

﹡敏華控股（０１９９９）斥逾８５０萬元回購２００萬股

﹡潤中國際（００２０２）正就收購資訊科技業務進行初步商討



《國企紅籌》﹡天津發展（００８８２）大股東天津醫藥擬進行混合所有制改革

﹡中國建築（０３３１１）首九月新簽合約額升１１﹒６％

﹡東風（００４８９）９月份產量及銷量均跌近１５％

﹡綠地香港（００３３７）９月份合約銷售升９％至逾２４３億元人民幣

﹡保利置業（００１１９）首九個月合約銷售額按年升５％

﹡廖虹宇辭任瑞港集團（００３５７）董事長

﹡華電福新（００８１６）首九月累計發電量按年增加７％

﹡華潤電力（００８３６）首９月附屬電廠售電量升約３％



《神州民企》﹡興業太陽能（００７５０）停牌，暫未知悉原因

﹡中綠（００９０４）１﹒７仙發３﹒６億股予獨立第三方，籌６００萬元

﹡卡賓（０２０３０）第三季度產品零售金額按年大致持平

﹡億達中國（０３６３９）首九個月合約銷售金額按年升２６％

﹡比亞迪（０１２１１）９月銷量按月升１４﹒５％



《中國要聞》﹡中國樓市入寒冬，龍頭房企喊「活下去」，中介要減薪

﹡內地房企四季度面臨銷售壓力，價格戰一觸即發

﹡分析指棚改規模或再縮量，但不會一刀切

﹡李克強稱更大力度實施創新驅動發展戰略

﹡國務院表示２０２０年鐵路水路運量提高，優化運輸結構；在全國推開證照

分離改革，加強事中事後監管

﹡韓正稱加快發布全國統一市場准入負面清單

﹡支付寶表示檢測到部分蘋果用戶帳戶被盜招致資金損失

﹡胡潤中國百富榜出爐，馬雲奪冠馬化騰身家縮水排第三

﹡華為否認向微軟提供晶片，堅稱不單獨銷售；華為發布兩款ＡＩ晶片，稱不

會單獨對外銷售

﹡微博暫停未滿１４歲青年註冊

﹡外資９月續增持中國境內債券，惟環比增速降至半年低

﹡內地部分中小銀行暫停結構性存款業務

﹡人行指流動性總量處較高水平，今不開展公開市場操作；人行表示進一步完

善反洗錢，反恐怖融資監管體制機制

﹡進博會最大展品龍門銑床運抵洋山港

﹡中國飼料工業協會表示建議降低豬飼料的蛋白質要求

﹡米粒晶片事件新進展，有數據中心超微電腦硬件被篡改

﹡財政部在香港順利發行５０億元人民幣國債

﹡華新水泥料首三季盈利至少增２﹒２倍，受惠水泥漲價

﹡銀保監同意海航悉售新光海航人壽持股

﹡浙江樂清非洲豬瘟疫區解除封鎖

﹡中通客車表示新能源車補貼退坡，第三季盈利料跌逾九成

﹡攀鋼釩鈦表示釩產品量價齊升，料首三季多賺至少２倍

﹡能源局表示６月底證照齊全煤礦產能每年３４﹒９１億噸



《其他消息》﹡毛孟靜等４名議會陣線議員因於會議廳內示威叫囂被逐

﹡陳智思稱不清楚馬凱被拒入境原因，事件不影響港地位

﹡廉署起訴李偲嫣涉嫌選舉舞弊

﹡金管局擬下星期針對儲值支付工具反洗黑錢規管發通函

﹡證監會換「飛鷹」新Ｌｏｇｏ，反映打擊違規者決心；證監會企業欺詐執法

團隊正針對逾百個實體或個人進行調查

﹡深股通流走３﹒４８億元；資金逃離Ａ股，滬股通流走１１﹒４９億元

﹡信銀第四季跨境銀行需求指數按季微跌至５６



《施政報告》﹡法定產假增加至１４星期；長者生活津貼擴展至廣東和福建省養老合資格長

者；建議豁免巴士使用隧道和道路收費，以紓緩加票價壓力；政府考慮為資

助安老服務輸入外勞；取消強積金對沖，政府承擔２９３億元；積金對沖補

貼過渡期延長，長服金少於遣散費可獲補貼

﹡推支持創新採購政策，創新元素佔技術因素最少兩成；稅務減免促進海事保

險，另擬修例推動發保險相連證券；運輸局研減利得稅以吸引外國船舶租賃

公司到港落戶；撥款２０億元成立「再工業化資助計劃」；諮詢委員會青年

成員比例提升至９％；探討如何處理２３條立法問題

﹡增加土地供應，包括發展棕地、發展大嶼山、發展工廈；土地共享先導計劃

冀明年推，基建設施費用由地價扣減；七旬長者調細單位免租，另推長者業

主樓換樓先導計劃；公務員學院選址定於觀塘，預計２０２６年落成；提前

研究新界北棕地發展，展開其餘７６０公頃研究

﹡大嶼山首階段填海２０２５年展開，料２０３２年入伙；大嶼都會涉

１７００公頃人工島，建最多４０萬單位；大嶼填海２０２８年起建屋，先

規劃一千公頃填海工程；發展大嶼山為「機場城市」，成本港第三個核心商

業區

﹡林鄭月娥稱２５億元資助舊樓升降機維修；以社會利益為先，明言全面禁電

子煙；非常重視土供組的意見；建議容許工廈改裝成過渡性房屋；政府需要

夥伴，符公眾利益應大膽做如禁電子煙；相信新房屋政策下市民會買得起供

得起；香港人仍然優秀，令人羨慕，優勢有增無減；

﹡林鄭月娥稱推土地共享先導計劃，最多七成出售資助房屋；報告涉多元經濟

、土地房屋，為香港燃點希望；開拓土地，增公營房屋比例，新增土地七成

公營；監察經濟變化，加大推動創新，再投２８０億元；綠置居所等供應

７４００個單位；認真聆聽社會對２３條的討論，政改要謹慎行事；林鄭不

怕報告會「開大個頭」，強調政府有足夠儲備；林鄭重申２３條立法無時間

表

﹡林鄭月娥否認明日大嶼計劃有參考團結香港基金的倡議；林鄭否認放棄落實

政改工作，惟稱暫未有時間表；分拆運房局不簡單，現時做是百上加斤；土

地共享先導計劃有方向原則，應可釋公眾疑慮；現時公布之取消強積金對沖

已是終極方案；明日大嶼計劃未知具體成本，不應因貴而不做；民族黨仍於

上訴階段，不會就事件再作評論；基本法２３條立法與４５條沒有先後關係

﹡消息指公私營比例調整待年底長策設供應目標後確立；公務員合作社試點料

重建後建約３０００單位；爭取土地共享細節明年上半年推出，冀審批加快

；長者寬敞戶共１﹒６萬，冀新優惠明年上半年推

﹡消息人士表示政府代專營巴士繳隧道費達９﹒５６億元；政府將招募ＮＧＯ

作大灣區青年創業引路人

﹡工聯會表示報告願景良好令人期待，將投贊成票

﹡公民黨表示報告只見一國不見兩制，只見小恩不見大惠

﹡未有提及樓市辣招檢討，地產代理有點失望

﹡仲量聯行表示改公私營比例方向正確，倡檢討人口政策

﹡房屋經理學會倡降機維修資助亦應用於機電培訓補貼

﹡高力表示土地共享政府要行第一步，細樓換大樓方案吸引；公營房屋比例增

至七成，對樓價影響不大

﹡張建宗稱務實處理「老、大、難」問題，展決心和遠見

﹡陳茂波稱報告涵蓋範圍廣泛，將在財政資源上作配合

﹡萊坊表示施政報告評６５分，短期對樓市沒重大影響

﹡新民黨表示聽取各方訴求，看得出致力解決土地房屋問題

﹡戴德梁行表示公屋長者業主可換樓或令已補價市民感不公

﹡田北辰稱今年給７７﹒７分，有基建支援願撐東大嶼

﹡美聯表示「土地共享」為三贏局面，惟私樓將供不應求

﹡中原表示增公營房屋比例短期對中小型物業影響較大

﹡張華峰稱特首有決心應對樓價，惟大灣區發展欠著墨

﹡陳智思稱林鄭決心解決矛盾，２３條立法最終會有交代

﹡謝偉銓稱覓地建屋有力，改善交通無策

﹡工黨表示林鄭掏空庫房填海，取消強積金對沖未補貼僱員

﹡職工盟表示政策側重商界，籲資助勞方被沖走的積金供款

﹡關注劏房平台表示填海計劃借劏房戶福祉做大白象工程

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