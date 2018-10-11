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即市新聞

11/10/2018 08:02

《日出而作》道指瀉８３１點，油價挫逾２％，寶馬增持華晨合資

　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５５９８．７４　跌　　８３１．８３點╱３．１５％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７８５．６８　跌　　　９４．６６點╱３．２９％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７４２２．０５　跌　　３１５．９６點╱４．０８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１４５．７４　跌　　　９１．８５點╱１．２７％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１７１２．５０　跌　　２６４．７２點╱２．２１％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５２０６．２２　跌　　１１２．３３點╱２．１１％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．１２，歐元兌美元１．１５３５
　
　　《最新資訊》﹡美國零售商Ｓｅａｒｓ最快本周申請破產
　　　　　　　　﹡美國９月ＰＰＩ升０﹒２％符預期，自６月來首次上升
　　　　　　　　﹡二手居屋，第三季僅８７３成交
　　　　　　　　﹡二手轉靜，ＳＳＤ上月３３成交２年低
　　　　　　　　﹡恆地１０７０萬元購紅磡舊樓統一業權
　　　　　　　　﹡資助房屋勢增，上車盤即減價成交
　　　　　　　　﹡美債息高走，道指插８３１點，科技股遭洗倉
　　　　　　　　﹡脫歐協議有望達成歐元英鎊走高，美元高位回落
　　　　　　　　﹡港銀逆市搶短線，中銀１個月最高１﹒８８厘
　　　　　　　　﹡特朗普稱股市正調整，批儲局「瘋了」，道期跌逾百點
　　　　　　　　﹡歐盟表示脫歐協議８成條款已談妥，英國將退出單一市場
　　　　　　　　﹡美國下月針對中國收緊外國投資規定，涉及２７個行業
　　　　　　　　﹡小豬短租融資２３億，雲鋒基金領投
　　　　　　　　﹡安悅國際（０８２４５）與美企合作，就智能電視提供技術支援服務
　　　　　　　　﹡昇捷（０２３４０）：西九項目新合約收益低於原有合約，或不利業績
　　　　　　　　﹡桐成（０１６１１）要約截止連一致行動人士持股近７２％
　　　　　　　　﹡漢唐國際（０１１８７）宣布決定不再上訴，本月２２日除牌
　　　　　　　　﹡龍潤茶（０２８９８）年度虧損微增至逾３３９０萬，不派息
　
　　《國企紅籌》﹡悅達（００６２９）冒乃和辭任副主席，溫松茂接任
　　　　　　　　﹡寶馬擬斥３６億歐元增持華晨（０１１１４）寶馬股權，由５０％增至
　　　　　　　　　７５％

　　《神州民企》﹡中綠（００９０４）擬股份合併
　　　　　　　　﹡長汽（０２３３３）９月銷量按年跌１５％至８﹒７萬台
　　　　　　　　﹡森美（００７５６）控股權易手，折讓逾３９％獲提全購，今復牌
　
　　《中國要聞》﹡離岸人幣徘徊６﹒９３，特朗普批美聯儲加息「瘋了」
　　　　　　　　﹡人行數字貨幣研究所招聘密碼學、微電子等博士
　　　　　　　　﹡李克強冀中日發揮互補優勢，拓展在貿易投資等合作
　　　　　　　　﹡李克強會見德企業負責人中國將推進高水平對外開放
　　　　　　　　﹡習近平主持財經委會議啟動川藏鐵路規劃建設

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