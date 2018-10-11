《日出而作》道指瀉８３１點，油價挫逾２％，寶馬增持華晨合資

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５５９８．７４ 跌 ８３１．８３點╱３．１５％

標普５００ ２７８５．６８ 跌 ９４．６６點╱３．２９％

納斯達克 ７４２２．０５ 跌 ３１５．９６點╱４．０８％

倫敦富時１００ ７１４５．７４ 跌 ９１．８５點╱１．２７％

法蘭克福ＤＡＸ １１７１２．５０ 跌 ２６４．７２點╱２．２１％

巴黎ＣＡＣ４０ ５２０６．２２ 跌 １１２．３３點╱２．１１％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．１２，歐元兌美元１．１５３５



《最新資訊》﹡美國零售商Ｓｅａｒｓ最快本周申請破產

﹡美國９月ＰＰＩ升０﹒２％符預期，自６月來首次上升

﹡二手居屋，第三季僅８７３成交

﹡二手轉靜，ＳＳＤ上月３３成交２年低

﹡恆地１０７０萬元購紅磡舊樓統一業權

﹡資助房屋勢增，上車盤即減價成交

﹡美債息高走，道指插８３１點，科技股遭洗倉

﹡脫歐協議有望達成歐元英鎊走高，美元高位回落

﹡港銀逆市搶短線，中銀１個月最高１﹒８８厘

﹡特朗普稱股市正調整，批儲局「瘋了」，道期跌逾百點

﹡歐盟表示脫歐協議８成條款已談妥，英國將退出單一市場

﹡美國下月針對中國收緊外國投資規定，涉及２７個行業

﹡小豬短租融資２３億，雲鋒基金領投

﹡安悅國際（０８２４５）與美企合作，就智能電視提供技術支援服務

﹡昇捷（０２３４０）：西九項目新合約收益低於原有合約，或不利業績

﹡桐成（０１６１１）要約截止連一致行動人士持股近７２％

﹡漢唐國際（０１１８７）宣布決定不再上訴，本月２２日除牌

﹡龍潤茶（０２８９８）年度虧損微增至逾３３９０萬，不派息



《國企紅籌》﹡悅達（００６２９）冒乃和辭任副主席，溫松茂接任

﹡寶馬擬斥３６億歐元增持華晨（０１１１４）寶馬股權，由５０％增至

７５％



《神州民企》﹡中綠（００９０４）擬股份合併

﹡長汽（０２３３３）９月銷量按年跌１５％至８﹒７萬台

﹡森美（００７５６）控股權易手，折讓逾３９％獲提全購，今復牌



《中國要聞》﹡離岸人幣徘徊６﹒９３，特朗普批美聯儲加息「瘋了」

﹡人行數字貨幣研究所招聘密碼學、微電子等博士

﹡李克強冀中日發揮互補優勢，拓展在貿易投資等合作

﹡李克強會見德企業負責人中國將推進高水平對外開放

﹡習近平主持財經委會議啟動川藏鐵路規劃建設

