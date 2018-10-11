《經濟通通訊社１１日專訊》美股創上８個月來最大單日跌幅，道指期貨一度跌逾２００點
，但下午歐洲交易時段美股期貨顯著收窄跌幅，現跌０﹒３％或７０點，納指期貨一度倒升，現
僅微跌１點，而標指期貨則跌０﹒２％。（ｍｎ）
11/10/2018 15:39
【十月股災】道期跌幅顯著收窄，納指期貨一度倒升
《經濟通通訊社１１日專訊》美股創上８個月來最大單日跌幅，道指期貨一度跌逾２００點
，但下午歐洲交易時段美股期貨顯著收窄跌幅，現跌０﹒３％或７０點，納指期貨一度倒升，現
僅微跌１點，而標指期貨則跌０﹒２％。（ｍｎ）
|生財有道11/10/2018
【十月股災】滬綜指暴瀉5% 跌幅創兩年半來最大
|FOCUS11/10/2018
【FOCUS】侵侵「赤字＋關稅」作死 美股恐瀉未完
|生財有道11/10/2018
【十月股災-不斷更新】港股尾市跌勢略收窄 騰訊瀉近廿元
|生財有道11/10/2018
【十月股災】郭家耀：港股將下試25200 投資者不宜博反彈
|生財有道11/10/2018
【十月股災】林嘉麒：港股今日先看25800 25500料喘定
|國際動態11/10/2018
美駐聯國大使 5人競逐接任
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰