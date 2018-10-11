【十月股災】道期跌幅顯著收窄，納指期貨一度倒升

《經濟通通訊社１１日專訊》美股創上８個月來最大單日跌幅，道指期貨一度跌逾２００點

，但下午歐洲交易時段美股期貨顯著收窄跌幅，現跌０﹒３％或７０點，納指期貨一度倒升，現

僅微跌１點，而標指期貨則跌０﹒２％。（ｍｎ）

