【嚟緊炒Ｄ乜】跌市買入電訊股避險，數碼通（００３１５）有實力

《經濟通通訊社記者李皆穎１１日報道》近日香港電訊（０６８２３）三年以來首次加價，

本港電訊商的「割喉賣血」式減價時代可能意味著正式終結，而云云電訊商中，投資者認為數碼

通（００３１５）特別被看高一線，短短一個月的股價由８元炒高上１０元，究竟數碼通有何魅

力？



＊減價戰結束，大行提高投資評級＊



其實電訊商減價戰打足接近２０年，從ＩＤＤ年代起，由王維基創辦的ＣＴＩ（城市電訊）

已經正式開展減價戰，挑戰當時香港電訊的壟斷地位，從此打開電話費「愈做愈平」的戰爭年代

；去到２Ｇ無線電話時代，華潤萬眾電話（即現時中移動香港的前身）都以廉價電話費為口號，

吸引不少低端客戶轉台；去到３Ｇ及４Ｇ年代，當智能手機普及時，各電訊商亦推出「零機價Ｐ

ｌａｎ」爭客，各大媒體亦會為讀者計算哪一個電訊商出機最平，反正過去廿年，電訊界就是一

個「鬥平、鬥快、鬥好」時代。

可是最近香港電訊加價，不少人認為電訊商合謀推高價格的日子再度來臨，「幾十蚊月費

Ｐｌａｎ」的日子亦將會漸漸遠去。無可否認，數碼通在網絡接駁上，都不輸同業，有媒體曾在

市區多個地段進行網速測試，４﹒５Ｇ網速平均都３０Ｍｂｐｓ左右，為電訊商３甲之內，而地

鐵或偏遠地區測試結果一不錯，亦都是為何在同樣的月費下，數碼通受到消費者的青睞。

大行普遍看好數碼通原因，主要由於數碼通的服務收入主要來自移動業務，面到ＣＳＬ、

Ｓｕｎ Ｍｏｂｉｌｅ等同時加價，相信數碼通最能直接受惠。雖然數碼通目前未有任何加價計

劃，但大行認為加價日子不遠矣。野村認為，預料電訊商平均加價１４％至１７％，對每用戶平

均收入（ＡＲＰＵ）有正面影響，野村對整個電訊商看法正面，特別調高數碼通２０１９及

２０２１年收入盈利於預測２至７％；大摩則認為，假如電訊商每月ＡＲＰＵ每提高５％，預料

對數碼通盈利則提高１３％，而由於數碼通業務較集中在移動業務方面，預料今年下半年收入上

升４％。



＊股價距歷史高位還有大一段距離＊



數碼通一直以實力取勝，因此在公司現金流足夠下，今年２月到７月已經回購１９００萬股

，涉資約１﹒５１億元，單單只是今年九月亦已回購約６４０萬元。

有趣的是，數碼通今年８月２１日創下年內低位７﹒７元後，股價開始上漲，９月升幅更高

達２４％，意味著數碼通回購托股價的同時，亦有投資者在「執平貨」，一間有實業的公司，股

價並不應該深潛太久，在長期被人低估的情況下，數碼通確實是一隻「被遺忘的實力股」，而對

比２０１６年高位１４﹒４６元，仍有近三成距離；比２０１１年歷史高位２８﹒５元，更有

６５％差距，確實有無限想像空間。港股今日急跌近千點，數碼通現跌逾１％，防守力顯現。

業績方面，數碼通２０１７年７月至２０１８年６月止的年度，實現營收９９﹒８８億元，

按年上升１５％，歸屬股東淨利潤６﹒１５億元，按年減少８﹒４６％。雖然純利連跌４年，但

跌幅明顯收窄。數碼通截至２０１８年６月３０日之半年純利有止跌回升跡象，營收５８﹒８１

億元，按年增長７５﹒９１％，其中服務收入為２５﹒３８億元，按年升增２﹒０５％淨利潤為

２﹒８７億，按年增長３﹒０２％。營收的大幅增長主要因為低利潤率的手機及配件銷售的大幅

上升所致。

對比起同業，香港電訊是唯一一間在今年６月３０日止半年度純利按年下跌的公司；而和記

電訊增長加快，主要是因為去年出售部分業務而導至財報有所影響，因此在整體業績上，數碼通

仍有吸引力。



＊十天廿天線四十五度升，買盤熱切＊



近月數碼通曾創過連升九日的記錄，在目前大跌市當中，數碼通確實是一盞「苦海明燈」，

因各板塊已進入跌浪，大市甚至進入技術性熊市之際，電訊股才開始上升通道，加上數碼通一直

被低估，市場分析預料升浪有機會持續。走勢圖看，目前１０天線及２０天線四十五度向上，

５０天線突破百天線，陰陽燭亦開始造第一浪，分析建議短期買入位可先看２０天線約１０元左

右先入一注，如跌至９元亦可再溝淡，因股份實力不錯，但如跌穿８元就要離場。股價方面，第

一關可先去看去年１０月均價約１１﹒５元左右位置，如升破去年８月高位１３﹒２５元則可先

行食胡。

值得一提的是，ＲＳＩ圖表中，近半個月已超越８０超買區，股價反而未見回落，投資者可

能需要耐心等候，待股份造完第一浪才開始追貨較為適宜，因減價戰才剛完結，雖然香港電訊加

價被各大行解讀為其他電訊商亦會跟隨，但如較穩陣的做法，是待其他電訊落實行動才可作最終

決定。



表列數碼通及其他電訊股股價表現：



本月以來表現 ９月份表現 下半年以來表現

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股份

和記電訊（００２１５） －３﹒２４％ ＋ ９﹒１９％ ＋ ９﹒１６％

數碼通 （００３１５） －０﹒１９％ ＋３１﹒２３％ ＋２８﹒４０％

香港寬頻（０１３１０） －５﹒２２％ ＋１５﹒０９％ ＋ ５﹒３０％

香港電訊（０６８２３） ＋２﹒２３％ ＋ ６﹒１１％ ＋１３﹒０６％



股指

恆生指數 －５﹒７４％ － ０﹒３６％ － ９﹒５４％

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註：數據截至昨日（１０日）收市



表列數碼通業績表現（按年比較）：



６月３０日截數日 １７年下半財年 １８年上半財年 １８年下半財年

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服務收入 ２４﹒８７億元 ２５﹒２２億元 ２５﹒３８億元

（－７﹒６５％） （－５﹒６８％） （＋２﹒００％）



手機及配件銷售收入 ８﹒５６億元 １５﹒８６億元 ３３﹒４３億元

（－８４﹒２５％）（－４１﹒２３％） （＋２﹒９０倍）



ＥＢＩＴＤＡ １０﹒４８億元 １０﹒８０億元 １０﹒５６億元

（－２８﹒３７）（－１３﹒５０％） （＋０﹒７６％）



稅前盈利 ３﹒５７億元 ４﹒１８億元 ３﹒６９億元

（－２５﹒００％）（－１４﹒０２％） （＋３﹒３６％）

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表列部分大行９月份報告對數碼通評級及目標價：



投資評級 目標價

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美銀美林 中性 ９﹒７０元

野村 維持買入 維持１１﹒００元

大摩 增持 １０﹒５０元

瑞信 維持跑贏大市 維持１１﹒７５元

星展 持有－＞買入 ８﹒１０元－＞１１﹒８０元

摩通 維持中性 維持８﹒２０元

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