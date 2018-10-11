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11/10/2018 13:25

【十月股災】港股午後繼續受壓，現急挫逾千點報２５１４５

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美股隔晚經歷黑色星期三，觸發環球股市暴跌。近期已經弱勢
的恆指今早裂口低開８００點，早段已一度跌逾１０００點。午後Ａ股進一步失守２６００點，
港股跌幅亦隨之擴大，低見２５１３０點，創２０１７年５月１９日以來的盤中新低，目前報
２５１４５，跌１０４７點或跌４﹒００％，主板成交８２２﹒７９億元。國企指數跌穿
１００００大關，報９９８８跌４﹒３５％或跌４５３點。
　　滬綜指重挫，盤中低見２５８６點，跌穿２０１６年的熔斷低位，創２０１４年１１月２６
日的新低（２５７０點），現價報２５９１點，跌４﹒９１％，成交１１６４﹒２０億元人民幣

　　５０隻恆指成分股全軍覆沒，舜宇光學（０２３８２）領跌，現價下插７﹒９６％，報
６９﹒９５元；碧桂園（０２００７）緊隨其後，滑７﹒９２％，報７﹒９１元。而騰訊
（００７００）亦軟逾７％，報２６５﹒８元，早段低見２６５元，為去年７月５日以來的新低
，目前成交達３７５０萬股，涉資１００﹒９８億元。騰訊已連續第１０個交易日下跌，創
２００４年上市以來最長連跌紀錄。

　　表列１０隻跌幅最大恆指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學　　（０２３８２）　　６９﹒９５元　　　跌７﹒９６％
　　碧桂園　　　（０２００７）　　　７﹒９１元　　　跌７﹒９２％
　　瑞聲科技　　（０２０１８）　　６９﹒７５元　　　跌７﹒５５％
　　騰訊控股　　（００７００）　２６５﹒８０元　　　跌７﹒１９％
　　中海油　　　（００８８３）　　１３﹒９４元　　　跌６﹒０６％
　　吉利汽車　　（００１７５）　　１２﹒９４元　　　跌５﹒９６％
　　石藥集團　　（０１０９３）　　１４﹒７４元　　　跌５﹒７５％
　　華潤置地　　（０１１０９）　　２４﹒００元　　　跌５﹒７０％
　　中石油　　　（００８５７）　　　５﹒８８元　　　跌５﹒６２％
　　中國生物製藥（０１１７７）　　　６﹒１９元　　　跌５﹒５０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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