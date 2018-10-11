【新股上市】高奧士暗盤開報０﹒２５元，低招股價近１７％

《經濟通通訊社１１日專訊》高奧士國際（０８０４２）明天（１２日）掛牌，今日於輝

立暗盤交易系統，開市價０﹒２５元，較招股價０﹒３元低出１６﹒７％。每手１００００股，

若不計手續費，每手蝕５００元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒２２７元，低招股價逾２４﹒３％。

（ｓｃ）

