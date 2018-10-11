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11/10/2018 15:40

【十月股災】納指期貨倒升，港股跌幅收窄至８１８點報２５３７４

　　《經濟通通訊社１１日專訊》道指期貨跌幅顯著收窄，現跌４４點或０﹒１７％，納指期貨
現倒升５點，港股跌幅收窄至８１８點或３﹒１３％，報２５３７４點。港股午後一度最多急挫
１０６７點，低見２５１３０點，創２０１７年５月１９日以來的盤中新低。
　　國企指數報１０１０６點，下跌３３６點或３﹒２２％。上證綜指收報２５８３點，下跌
１４２點或下跌５﹒２２％，創兩年半以來最大單日跌幅，成交１７００﹒５８億元人民幣。
　　蒙牛乳業（０２３１９）現價倒升０﹒４４％，報２２﹒８５元，暫升幅最大藍籌。舜宇（
０２３８２）現價下跌７﹒１１％，報７０﹒６元，暫跌幅最大藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６６﹒３５元　　　下跌１﹒４４％
　　港交所　（００３８８）　　１９７﹒８０元　　　下跌５﹒２７％
　　騰訊控股（００７００）　　２６８﹒８０元　　　下跌６﹒１５％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒１１元　　　下跌２﹒７１％
　　中國移動（００９４１）　　　７８﹒４０元　　　下跌２﹒９１％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６１﹒１０元　　　下跌３﹒３２％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒１７元　　　下跌２﹒８２％
　　中國平安（０２３１８）　　　７２﹒１５元　　　下跌３﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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