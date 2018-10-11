【十月股災】納指期貨倒升，港股跌幅收窄至８１８點報２５３７４

《經濟通通訊社１１日專訊》道指期貨跌幅顯著收窄，現跌４４點或０﹒１７％，納指期貨

現倒升５點，港股跌幅收窄至８１８點或３﹒１３％，報２５３７４點。港股午後一度最多急挫

１０６７點，低見２５１３０點，創２０１７年５月１９日以來的盤中新低。

國企指數報１０１０６點，下跌３３６點或３﹒２２％。上證綜指收報２５８３點，下跌

１４２點或下跌５﹒２２％，創兩年半以來最大單日跌幅，成交１７００﹒５８億元人民幣。

蒙牛乳業（０２３１９）現價倒升０﹒４４％，報２２﹒８５元，暫升幅最大藍籌。舜宇（

０２３８２）現價下跌７﹒１１％，報７０﹒６元，暫跌幅最大藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６６﹒３５元 下跌１﹒４４％

港交所 （００３８８） １９７﹒８０元 下跌５﹒２７％

騰訊控股（００７００） ２６８﹒８０元 下跌６﹒１５％

建設銀行（００９３９） ６﹒１１元 下跌２﹒７１％

中國移動（００９４１） ７８﹒４０元 下跌２﹒９１％

友邦保險（０１２９９） ６１﹒１０元 下跌３﹒３２％

工商銀行（０１３９８） ５﹒１７元 下跌２﹒８２％

中國平安（０２３１８） ７２﹒１５元 下跌３﹒４８％

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