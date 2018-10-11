《經濟通通訊社１１日專訊》即月恆指期貨新報２５１８７，跌９７８點，低水７９點，成
交２５４５８４張。即月國指期貨報１００９４，跌３７２點，高水１點，成交２００４１８。
（ｓｃ）
11/10/2018 16:33
【十月股災】恒指期貨最後報２５１８７，跌９７８點，低水７９點
《經濟通通訊社１１日專訊》即月恆指期貨新報２５１８７，跌９７８點，低水７９點，成
交２５４５８４張。即月國指期貨報１００９４，跌３７２點，高水１點，成交２００４１８。
（ｓｃ）
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