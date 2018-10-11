【十月股災】美股急瀉拖累，港股低開８００點報２５３９２點

《經濟通通訊社１１日專訊》美國國債息率繼續於高位徘徊，二年期債息再創１０年新高，

道指急瀉８３１點或３﹒１５％，收報２５５９８點。標指急跌９４點或３﹒２９％，報２７８

５點。納指挫３１５點或４﹒０８％，報７４２２點。歐股亦全面下瀉，英法德三大指數跌幅介

乎９１點至２６４點。

恆指夜期跌３６３點，收報２５８０２點，低水３９１點。港股股ＡＤＲ比例指數收報

２５６５９點，跌５３４點或２﹒１％。

港股低開８００點報２５３９２點，國指跌３０７點報１０１３５點。

申洲國際（０２３１３）現價跌近１０％，報７６﹒８５元，暫跌幅最大藍籌。恆安國際（

０１０４４）升４﹒８％，報７０元，暫升幅最大藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６６﹒５０元 下跌１﹒２２％

香港交易所（００３８８） ２００﹒６０元 下跌３﹒９３％

騰訊控股（００７００） ２７４﹒００元 下跌４﹒３３％

建設銀行（００９３９） ６﹒０５元 下跌３﹒６６％

中國移動（００９４１） ７９﹒２０元 下跌１﹒９２％

友邦保險（０１２９９） ６０﹒９５元 下跌３﹒５６％

工商銀行（０１３９８） ５﹒１５元 下跌３﹒２０％

中國平安（０２３１８） ７１﹒６５元 下跌４﹒１５％

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（ｊｎ）

