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11/10/2018 09:21

【十月股災】美股急瀉拖累，港股低開８００點報２５３９２點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國國債息率繼續於高位徘徊，二年期債息再創１０年新高，
道指急瀉８３１點或３﹒１５％，收報２５５９８點。標指急跌９４點或３﹒２９％，報２７８
５點。納指挫３１５點或４﹒０８％，報７４２２點。歐股亦全面下瀉，英法德三大指數跌幅介
乎９１點至２６４點。
　　恆指夜期跌３６３點，收報２５８０２點，低水３９１點。港股股ＡＤＲ比例指數收報
２５６５９點，跌５３４點或２﹒１％。
　　港股低開８００點報２５３９２點，國指跌３０７點報１０１３５點。
　　申洲國際（０２３１３）現價跌近１０％，報７６﹒８５元，暫跌幅最大藍籌。恆安國際（
０１０４４）升４﹒８％，報７０元，暫升幅最大藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　　６６﹒５０元　　　下跌１﹒２２％
　　香港交易所（００３８８）　　２００﹒６０元　　　下跌３﹒９３％
　　騰訊控股（００７００）　　　２７４﹒００元　　　下跌４﹒３３％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　６﹒０５元　　　下跌３﹒６６％
　　中國移動（００９４１）　　　　７９﹒２０元　　　下跌１﹒９２％
　　友邦保險（０１２９９）　　　　６０﹒９５元　　　下跌３﹒５６％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　５﹒１５元　　　下跌３﹒２０％
　　中國平安（０２３１８）　　　　７１﹒６５元　　　下跌４﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｎ）

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