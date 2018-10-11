【十月股災】特朗普稱股市正在調正，再批儲局加息，道期跌逾百點

《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普表示，股市重挫實際上是等待已久的調正，並

認為聯儲局堅持加息是「瘋了」。

隔夜美國股市重挫，標普５００指數及道指急跌逾３％，創下２月８日來最大單日跌幅，科

技股是重災區，因美債收益率攀升促使投資者撤離風險資產。

不過特朗普使用「調正」的字眼引人注目，因股市從過去５２周高位下跌至少１０％，才會

被定義為調調正。

美股期貨跌勢仍然未喘定，道期現挫１４２點或０﹒６％，報２５３７５點，標指及道指，

亦分別跌０﹒４％及０﹒５％。（ｍｎ）

