【貿易開戰】美國下月針對中國收緊外國投資規定，涉及２７個行業

《經濟通通訊社１１日專訊》美國財政部表示，聯邦政府下個月將收緊對科技及電訊等敏感

行業外國投資的規定，將外由美國外資審議委員會（ＣＦＩＵＳ）將審查併購及股票購買，以確

保交易不會損害國家安全。

今次規定將限制中國對２７個敏感行業的投資，包括引擎、鋁生產、電腦存儲設備、導彈及

其他軍事設備。

財政部表示，如果外國投資者的角色會允許獲得非公開訊息，或有權提名一位董事會成員或

做出其他重大決定，就必須向委員會報告在這些領域的投資。ＣＦＩＵＳ將有權在３０日內批准

交易，或展開更全面的調查。（ｍｎ）

