《經濟通通訊社１１日專訊》世界銀行行長金墉稱，非常擔心美中貿易緊張局勢，並警告若
所有國家都上調關稅，全球增長將受到明顯衝擊。
金墉稱，需要進行更多研究才能了解貿易戰對向中國出口商品及服務的國家的影響。（ｍｎ
）
11/10/2018 11:47
【貿易開戰】世銀行長：若貿易戰升級經濟將明顯放緩
《經濟通通訊社１１日專訊》世界銀行行長金墉稱，非常擔心美中貿易緊張局勢，並警告若
所有國家都上調關稅，全球增長將受到明顯衝擊。
金墉稱，需要進行更多研究才能了解貿易戰對向中國出口商品及服務的國家的影響。（ｍｎ
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