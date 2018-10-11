【十月股災】特朗普再批聯儲局變得瘋狂，應為今次跌市負責

《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普在霍士新聞節目上繼續攻擊聯儲局，並暗示儲

局應該對隔夜美股大跌負上責任。

此前特朗普稱聯儲局堅持加息是「瘋了」，同時美國債息不斷上升，導致隔夜美股遭遇８個

月來最大單日跌幅，並引起環球股市大跌。

特朗普在訪問中表示，無法理解聯儲局為何繼續收緊美國的貨幣政策，對儲局的行動感到不

開心。他並稱：「聯儲局正在走向瘋狂，提高利率是多麼荒謬的事，實在沒有理由要這樣做。在

我看來，導致市場下跌的原因是美國財政部及聯儲局。（ｍｎ）

