《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普在霍士新聞節目上繼續攻擊聯儲局，並暗示儲
局應該對隔夜美股大跌負上責任。
此前特朗普稱聯儲局堅持加息是「瘋了」，同時美國債息不斷上升，導致隔夜美股遭遇８個
月來最大單日跌幅，並引起環球股市大跌。
特朗普在訪問中表示，無法理解聯儲局為何繼續收緊美國的貨幣政策，對儲局的行動感到不
開心。他並稱：「聯儲局正在走向瘋狂，提高利率是多麼荒謬的事，實在沒有理由要這樣做。在
我看來，導致市場下跌的原因是美國財政部及聯儲局。（ｍｎ）
11/10/2018 12:02
【十月股災】特朗普再批聯儲局變得瘋狂，應為今次跌市負責
《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普在霍士新聞節目上繼續攻擊聯儲局，並暗示儲
局應該對隔夜美股大跌負上責任。
此前特朗普稱聯儲局堅持加息是「瘋了」，同時美國債息不斷上升，導致隔夜美股遭遇８個
月來最大單日跌幅，並引起環球股市大跌。
特朗普在訪問中表示，無法理解聯儲局為何繼續收緊美國的貨幣政策，對儲局的行動感到不
開心。他並稱：「聯儲局正在走向瘋狂，提高利率是多麼荒謬的事，實在沒有理由要這樣做。在
我看來，導致市場下跌的原因是美國財政部及聯儲局。（ｍｎ）
|FOCUS11/10/2018
【FOCUS】侵侵「赤字＋關稅」作死 美股恐瀉未完
|生財有道11/10/2018
【十月股災-不斷更新】港股中午插近千點 騰訊挫逾7%
|生財有道11/10/2018
【十月股災】郭家耀：港股將下試25200 投資者不宜博反彈
|生財有道11/10/2018
【十月股災】林嘉麒：港股今日先看25800 25500料喘定
|國際動態11/10/2018
美駐聯國大使 5人競逐接任
|香港政情10/10/2018
【施政報告】加大推動創新 鼓勵青年善用大灣區創業
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰