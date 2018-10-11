【十月股災】亞洲股市全線下挫，日股重挫４％

《經濟通通訊社１１日專訊》亞洲股市今日全線下挫，因隔夜美股創上８個月來最大單日跌

幅。日經平均指數現重挫４﹒３％，創３月以來最大單日跌幅。

台灣股市亦是跌幅最大的亞股之一，台灣加權指數暴跌６﹒１％。南韓綜合股價指數觸及２

０１７年４月以來低位，現跌３﹒８％至２１４４點。而澳洲ＡＳＸ２００指數亦收跌２﹒７％

，報５８８３點。（ｍｎ）

