《經濟通通訊社１１日專訊》亞洲股市今日全線下挫，因隔夜美股創上８個月來最大單日跌
幅。日經平均指數現重挫４﹒３％，創３月以來最大單日跌幅。
台灣股市亦是跌幅最大的亞股之一，台灣加權指數暴跌６﹒１％。南韓綜合股價指數觸及２
０１７年４月以來低位，現跌３﹒８％至２１４４點。而澳洲ＡＳＸ２００指數亦收跌２﹒７％
，報５８８３點。（ｍｎ）
11/10/2018 13:34
【十月股災】亞洲股市全線下挫，日股重挫４％
《經濟通通訊社１１日專訊》亞洲股市今日全線下挫，因隔夜美股創上８個月來最大單日跌
幅。日經平均指數現重挫４﹒３％，創３月以來最大單日跌幅。
台灣股市亦是跌幅最大的亞股之一，台灣加權指數暴跌６﹒１％。南韓綜合股價指數觸及２
０１７年４月以來低位，現跌３﹒８％至２１４４點。而澳洲ＡＳＸ２００指數亦收跌２﹒７％
，報５８８３點。（ｍｎ）
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