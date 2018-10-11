【十月股災】林嘉麒：港股今日先看２５８００，２５５００料喘定

《經濟通通訊社記者李皆穎１１日報道》受到美國債息抽高影響，昨晚美股道指急瀉８３１

點，納指挫３１５點。究竟港股今日大勢如何？

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，美股急瀉後，雖然債息

有輕微回落，但亦不見美股反彈，所以美股急跌已經不單單受債息影響，還有擔心熱錢流走等因

素；港股方面自今年６月以來一直向下調整，所以相信美股急挫對港股影響有限，而且還要觀看

Ａ股情緒表現才能落定論，今日恆指或先看２５８００點關，但短期內恆指或在２５５００點才

喘定。



＊公用股首推香港電訊，騰率未見底＊



對於跌市該如何操作，他認為隨著美國債息高企，投資者應選擇高息公用股才能對抗，但環

看各公用股股息，能跑贏１０年期債息的選擇不多，他認為房託及電訊表現不錯，派息亦有５厘

，反而中電（００００２）、中華煤氣（００００３）暫時不碰也可，他首推香港電訊

（０６８２３），如有興趣可先看１０﹒５元買入位，上望空間暫時可看１２元，如跌穿１０元

就需止蝕。

另外，股王「騰訊」（００７００）２９０關亦穿，林嘉麒認為騰訊亦然未見底，加上第三

季業績即將來臨，大市也對其沒有太大期望，目前市盈率在３０倍左右，或要回落至２０倍才算

「抵買」，因此騰訊短期或先望２５０元位置。

