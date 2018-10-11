【新股上市】恒益（０１８９４）暗盤開０﹒６８元低上市價２０％

《經濟通通訊社１１日專訊》本港從事產銷銷鋼鐵及金屬產品的恆益控股（０１８９４）明

日（１２日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒６８元，較招股價０﹒８５元跌２０％或０

﹒１７元。每手５０００股計，不計手續費，每手虧損８５０元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報０﹒７元，較招股價跌１７﹒６５％或０﹒１５元。

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