【貿易開戰】易綱會見紐聯儲主席，就中美經濟金融形勢交換意見

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》人行行長易綱在印度尼西亞巴厘島出席國

際貨幣基金組織╱世界銀行年會期間，會見了紐聯儲主席Ｊｏｈｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ，就中美

經濟金融形勢、貨幣政策等議題交換了意見。

