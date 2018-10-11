《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》人行行長易綱在印度尼西亞巴厘島出席國
際貨幣基金組織╱世界銀行年會期間，會見了紐聯儲主席Ｊｏｈｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ，就中美
經濟金融形勢、貨幣政策等議題交換了意見。
11/10/2018 13:24
【貿易開戰】易綱會見紐聯儲主席，就中美經濟金融形勢交換意見
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》人行行長易綱在印度尼西亞巴厘島出席國
際貨幣基金組織╱世界銀行年會期間，會見了紐聯儲主席Ｊｏｈｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ，就中美
經濟金融形勢、貨幣政策等議題交換了意見。
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